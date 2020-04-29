على معلول يعلق على تقاضيه 3 مليون دولار في برنامج رامز جلال

أعلن اللاعب ونجم النادي الأهلي ونجم المنتخب التونسى على معلول، عن التفاصيل الأخيرة عن مشاركته فى مقلب برنامج “رامز مجنون رسمي”، حيث قد علق على ما تردد من الكثير من الأقاويل والاشاعات التي انتشرت مؤخرا بعد عرض الحلقة بأنه قد حصل على مبلغ 3 ملايين دولار مقابل أن يظهر في حلقة برنامج رامز جلال.

حيث قد علق اللاعب التونسي قائلا:”تحدثت باللهجة المصرية فى رامز مجنون رسمى لأننى موجود فى مصر منذ 4 سنوات، وأتحدث مع زملائى هكذا”، وأضاف خلال حواره مع برنامج إذاعي تونسي: “لا يصح أن أتكلم معهم بالتونسى لكي لا يكرهونني، أنا أمثل تونس أحسن تمثيل وما قيل عني لا يقلقني لأني أعرف كيف أمثل بلدي والأمور أخذت أكبر من حجمها”، وواصل: “ردد البعض أننى حصلت على مبلغ 3 ملايين و10 ملايين دولار إذا حصلت على هذا المبلغ فسأعتزل كرة القدم”.