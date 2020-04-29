رياضة | 3 أحداث رياضية ضربت بريطانيا بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 أحداث رياضية ضربت بريطانيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد العالم في الفترة الأخيرة انتشار فيروس كورونا بشكل واسع وقوي، مما قد أدى إلى توقف النشاط الرياضي في جميع الدول الأوروبية الكبرى منذ بداية شهر مارس الماضي.

وحرصت صحيفة تليجراف الإنجليزية على نشر اسباب انتشار فيروس كورونا بشكل قوي في بريطانيا خاصة في الجانب الرياضي.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن هناك ثلاث أحداث رياضية ربما أدت إلى زيادة الحالات والوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، وهم :-

1- مهرجان تشيلتنهام للخيل.

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2- مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.

3- ديربي مدينة مانشستر.

وترى تلك الصحيفة أن مباراة ليفربول ضد اتليتكو مدريد في دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا كانت من الأسباب الرئيسة في انتشار الفيروس خاصة بعد تفشي بشكل كبير في إسبانيا وانتقال المشجعين الاسبان لملعب الانفيلد.