رياضة | 30 دقيقة تقرب ليروي ساني من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر 30 دقيقة تقرب ليروي ساني من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ للتعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وجلبه إلى ملعب أليانز أرينا.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن هناك اتصال جمع بين فليك وساني منذ بضعة أسابيع، واستمرت المكالمة الهاتفية بينهما لمدة 30 دقيقة.

وأراد المدرب الألماني الإطلاع بنفسه على مدى رغبة صاحب الـ24 عامًا في الانضمام للفريق البافاري، بعدما تعطل انتقاله إليه الصيف الماضي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

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وكان فليك قد صرح مؤخرًا برغبته في تعزيز صفوف بايرن على الأقل بأحد الثنائي ساني وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني.

ولا يتبقى على نهاية عقد ساني مع المان سيتي سوى موسم واحد فقط، مما يعني إمكانية ضمه مجانًا حال الانتظار حتى صيف عام 2021.