رياضة | 40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر 40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحصول على مبلغ 2 مليون و550 ألف دولار، أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري، خلال الأيام المقبلة.

ويأتي تحصيل الأهلي، لهذه الأموال والتي تتمثل في مستحقاته لدى نادي النجم الساحلي التونسي، والتي تقدر بمليون و400 ألف دولار وهي الغرامة الموقعة على سليمان كوليبالي لاعب الفريق الهارب.

كما ينتظر النادي الأهلي تحصيل مبلغ 100 ألف دولار، تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى نادي الصفاقسي التونسي، في صفقة أجايي لاعب الفريق الحالي.

فيما يحصل على مبلغ 850 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مكافأة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يحصل الأهلي أيضًا على 200 ألف دولار، قيمة إعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، بالانتقالات الشتوية المنتهية وحتى نهاية الموسم الجاري.