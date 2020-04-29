رياضة | الزمالك يرفض عودة حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض عودة حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فكرة عودة المغربي حميد أحداد لصفوف القلعة البيضاء عقب نهاية إعارته مع الرجاء البيضاوي المغربي. وبرر كارتيرون رغبته في عدم عودة حميد أحداد بعدم الحاجة إلى جهوده في ظل وجود أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم. Advertisements ويسعى مجلس إدارة الزمالك لتسويق حميد أحداد حال عدم تفعيل الرجاء بند شرائه حسب رغبة الجهاز الفني.

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