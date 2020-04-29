رياضة | مارادونا: يد الله تدخلت لإلغاء الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مارادونا: يد الله تدخلت لإلغاء الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مدرب نادي جيمناسيا، دييجو مارادونا، قرار إعادة هيكلة كرة القدم الأرجنتينية، بأنه تدخل إلهي آخر لإنقاذ فريقه من الهبوط، لكن أكد أن التدخل السماوي الذي يتمناه هو إنهاء جائحة فيروس كورونا.

صوّت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإلغاء الهبوط لمدة موسمين، في خطوة أنقذت نادي جيمناسيا الذي يتولى مارادونا تدريبه، ويحتل حالياً المركز الأخير في الدوري.

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وقال مارادونا: "العديد من الناس يصفون ما حدث اليوم بأنه يد الله مرة أخرى لكن اليوم أطلب هذا التدخل الإلهي من أجل إنهاء الوباء، حتى يستطيع الناس العودة لحياتهم الطبيعية بصحة وسعادة".

وأشار إلى إنه لا يتفق مع إلغاء الهبوط لمدة عامين، لكنه وصف القرار الذي جاء في صالح ناديه بأنه "جائزة".