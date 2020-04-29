شكرا لقرائتكم من 52 عاما.. الأهلى يتوج بلقب بطولة القاهرة على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1958 ، توج النادى الأهلي بلقب منطقة القاهرة بعد فوزه على الزمالك بملعبه فى المباراة الختامية بثلاثية نظيفة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط عن غريمه التقليدي، الذى كان يكفيه التعادل للفوز بلقب البطولة.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة فى الشوط الثانى سجلها على الترتيب السيد الضظوي في الدقيقة 59، وأضاف ميمي الشربيني الهدف الثاني في الدقيقة 77، واختتم شريف الجندي أهداف المباراة قبل النهاية بدقيقة.

مثل الأهلى: عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلي، طه إسماعيل، وجيه مصطفى، السيد الضظوي، صالح سليم، شريف الجندي، ميمي الشربيني.

مثل الزمالك: علي بكر، يكن حسين، علاء الحامولي، نور الدالي، رأفت عطية، سمير قطب، عصام بهيج، خليل قدري، ميمي فكري، شريف الفأر، بيبو.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الاحمر 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.