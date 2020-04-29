شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يرد اعتباره أمام الزمالك ويتوج بلق الكأس "49" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1949 توج النادى الأهلي بكأس مصر في نسختها رقم 28 بعد أن رد اعتباره أمام الزمالك الذى أخرجه فى النسخة السابقة وهزمه فى المباراة النهائية التى امتدت إلى 135 دقيقة قسمت على ستة أشواط بأمر من الياوران الملكي.

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما، حيث سجل للأهلي السيد عطية توتو، وللزمالك يونس مرعى، وفى الشوط الإضافى الخامس والسادس أضاف حسين مدكور، وفتحي خطاب هدفي الفوز للأهلى.

ليتوج الأهلى باللقب وقتها للمرة رقم "14" منها أربعة ألقاب على حساب الزمالك.

مثل الأهلي: كمال حامد، سيد عثمان، محمد أبو حباجة، حمدي كروان، عبدالعزيز همامي، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، فتحي خطاب، حسين مدكور، السيد عطية توتو.

مثل الزمالك: يحيى إمام، سعيد العربي، حنفي بسطان، عباس لبيب، فهمى جميعي، عمر شندي، سعد رستم، محمود حافظ زقلط، يونس مرعي، عبدالكريم صقر، مصطفى نصر.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الاحمر 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.