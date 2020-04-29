شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يُناقش جديد عقد التأمين على اللاعبين في رحلات السفر بالطائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد عقد التأمين على اللاعبين في رحلات السفر بالطائرات، وهو العقد الذي لم يتم تجديده منذ عام 2012، خاصة وأن الفريق يُسافر في الظروف الطبيعية عشرات المرات بسبب مشاركاته الافريقية أو إقامة بعض المباريات المحلية في الخارج مثل مباراة السوبر أو لخوض فترة الإعداد قبل انطلاق المواسم.

وتلقت إدارة الأهلي عرضاً من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التأمين على الطيران، وهو الأمر الذى لاقى قبولاً داخل الإدارة الحمراء خاصة وأن النادي سبق وأن وقع عقد مشابه إلا أن توقف النشاط الكروي في 2012 دفع إدارة الأهلي لعدم تجديد العقد في وقتها.

كما تدرس إدارة الأهلي التوسع في مجال التأمين وبالتحديد في ملف إصابات اللاعبين خاصة وأن نجوم الفريق عًرضة للإصابات بشكل مُستمر بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، في الوقت الذي كلف محمود الخطيب رئيس النادي إدارة التسويق بدراسة الملف وتجهيز تصور كامل تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في هذا الصدد.