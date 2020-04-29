شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور ينفى رواية الاعتزال ويؤكد: حساب مضروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولايزال ملف حسام عاشور كابتن الأهلى يطوى الكثير من الغموض، حيث أكد اللاعب أنه ليس من المنطقى أن يكون أساسى الموسم الماضى كاملا ويعتزل الموسم الحالى، مشددا على أنه يبلغ من العمر الآن 34 عاما ولم يفتعل أزمة أو يقوم بإجراء جراحة أثرت على مسيرته الكروية.

وأضاف عاشور: لم أتخذ قرارى حتى الآن ولازلت أدرس عرض الأهلى سواء بالاعتزال أو الاستمرار فى نادٍ آخر، الوضع الحالى بسبب كورونا منحنى مهلة أكبر للتأنى فى التفكير.

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الأهلى حيث أكد اللاعب أن النادى طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، "مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

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ويعد حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، أكثر اللاعبين خسارة بسبب توقف الدوريات بسبب وباء كورونا، خاصة أنه كان قد اقترب من حصد بطولة دورى جديدة وأخيرة فى مسيرته مع الفريق الأحمر، بعدما انتهت العلاقة بين الطرفين بنهاية عقد عاشور فى الموسم الجارى وعدم وجود رغبة لدى الفريق الأحمر فى تجديد التعاقد مع قائد الفريق.

حسام عاشور يمتلك فى رصيده 12 بطولة دوري عام، منذ تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى الأهلى، وربما كانت بطولة الموسم الجارى ستكون الأغلى فى تاريخ حسام عاشور، ليس لأنها ستكون الأخيرة مع الأهلى، لكن لأنها كانت ستجعله يكسر رقم الزمالك المسجل بـ12 بطولة دورى أيضاً توج بها الفريق الأبيض فى تاريخ مشاركاته في الايجيبشن ليج.

الأهلى كان قريباً من حسم لقب الموسم الجارى بسهولة، خاصة بعدما تربع على قمة مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، بدون خسارة حيث فاز الفريق الأحمر فى 16 مباراة متتالية وتعادل في مباراة واحدة أمام سموحة، إلا أن مصير استئناف المسابقة مازال غامضاً تحوطه التكهنات بإمكانية العودة خلال الفترة المقبلة.