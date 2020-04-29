شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. المايسترو صالح سليم صاحب الشعار التاريخي " الأهلي فوق الجميع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من لا يعرف المايسترو صالح سليم؟ هو أسم ارتبط بالاهلي وارتبط الأهلي به، ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حي الدقي، من أسرة كبيرة فوالده الدكتور محمد سليم أحد رواد أطباء التخدير في مصر، ووالدته السيدة زين الشرف، التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها إلى مصر " وفقا لموقع ويكيبيديا الوثائقي " .

انضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه الأستاذ حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

تم تصعيد صالح سليم إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري وديا عام 1948، وفاز الفريق وقتها بهدفين مقابل هدف واحد ، أحرز صالح سليم هدف الفوز، أما المباراة الرسمية الأولى، فكانت أمام يونان الإسكندرية في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري موسم 1948 وفاز الأهلي بهدفين.

لعب في الأهلي حتى عام 1963 قبل أن يحترف في فريق جراتس النمساوي ، ويعود للأهلي حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال كرة القدم.

تدرج في الوظائف الإدارية بالنادي بداية من مديرا للكرة وعضو مجلس إدارة وأخيرا رئيسا للنادي لأول مرة في عام 1980 بعد مساندة من نجوم الأهلي في ذلك الوقت محمود الخطيب، مصطفى يونس، ثابت البطل، مجدي عبد الغني.

استمر صالح سليم في رئاسة النادي الأهلي حتى عام 1988 حين قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للآخرين لخوض التجربة، إلا أنه لسوء نتائج النادي الأهلي كان من اللازم عودة صالح سليم لإعادة الاستقرار مرة أخرى للنادي الأهلي وكان ذلك في العام 1990.

قاد صالح سليم الأهلي حتى عام 1992، ثم دورات 1996 و2000 واستطاع صالح سليم باسمه وإنجازاته إحلال الاستقرار داخل النادي الأهلي.

صالح سليم هو صاحب الشعار المعروف " الأهلي فوق الجميع " ، ومقولته الشهيرة: " الأهلي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هم مشجعوه ".

استطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها ، كذلك حقق بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 مع الأهلي، وعلي المستوى الدولي انضم صالح سليم إلى منتخب مصر عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز ببطولة أمم أفريقيا 1959، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960.

سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.

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صالح سليم هو اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف، كما أن لصالح سليم انجازين شخصيين آخرين هما أكبر عدد من البطولات يحرزها نادي في عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة، وإحرازه هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن.

لقب صالح سليم بالمايسترو نظرا لمهارة الفائقة في منطقة وسط الملعب وقدرته علي قيادة الفريق فنيا من داخل أرض الملعب وكأنه مايسترو يقود فريق موسيقي .

شعبية صالح سليم كانت هي السبيل لجذبه للمجال الفني والسينمائي وشارك في عدة أفلام سينمائية منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

بدأت رحلة صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998 عندما كان صالح يقوم بفحوصاته الدورية التي يجريها كل 6 أشهر لدى طبيبه في لندن ، وازدادت حالة صالح سليم الصحية سوءاً، فانتشرت الخلايا السرطانية إلى خارج الكبد وانتقلت إلى الأمعاء فاضطر الأطباء إلى إجراء عملية استئصال لأجزاء من الأمعاء، ودخل في "غيبوبة متقطعة" إلى أن وافته المنية صباح يوم السادس من مايو عام 2002 .