شاهد.. نجم الإسماعيلى المعتصم سالم يزيح الستار عن "سلسلة" الشهيد أحمد المنسى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعتصم سالم نجم الإسماعيلى السابق عن هدية ثمينة تلقاها بعد إعجابه بمسلسل الاختيار الذى يسرد قصة حياة الشهيد أحمد المنسى والذى يعرض حالياً فى شهر رمضان الكريم ويلقى إعجاباً منقطع النظير، ونشر المعتصم سالم عبر حسابه على تويتر صورة لسلسلة الشهيد أحمد المنسى قائلا : "‏سلسلة البطل أحمد المنسي مع العقيد احمد فكري صديق الشهيد وواحد من الأبطال دفعة 92 حربية اللي منها البطل أحمد منسي وأتشرف انه اعز أصدقائي، ومن كلامي عن المسلسل معاه بعتلي صورة السلسلة وهي معاه حاليا".

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابي على الكتيبة 103 في شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.

وخلال مشهد مؤثر بين العقيد منسى وأحد الجنود أصيب أثناء الاشتباكات، أوضح له منسى أن "الخوف مش حاجة سهلة.. والخوف اللى كان هيجب أجلك.. الخوف بيخليك تفكر غلط"، إشارة منه أنه يجب أن يتحلى بالقوة ولا يخاف، لاسيما أنه إذ استشهد سيقابل اللى أحن من الكل.. وأشار أيضاً أن الشهادة أجمل شىء في الوجود.