شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات ورياضة.. محمد صلاح يتابع رجالة البيت فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيادمه ببعض التدريبات وكذلك متابعته لمسلسلات رمضان، كنوع من التسلية في ظل توقف النشاط الرياضي والدوري لانجليزي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وظهر صلاح متفاعلاً بالضحك مع مقاطع من مسلسل رجالة البيت للفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

ويحرص محمد صلاح على متابعة الأعمال الفنية المصرية باستمرار، وسبق أن نشر فراري الفراعنة صورة من متابعته لمسلسل عمرو دياب للفنان علي ربيع، كما يرتبط صح بعلاقة صداقة مع الكثير من نجوم الفن والكوميديا.



رجالة البيت



محمد صلاح



مسلسل رجالة البيت

وضع أنطونيو كونتى، المدير الفنى لنادى إنتر ميلان الإيطالى، النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على رأس أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ليفربول هذا الموسم، فى الوقت الذى يعانى إنتر ميلان على الصعيد الهجومى.

وقالت إذاعة " جولد 7" الإيطالية، إن كونتى ربط رحيل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الذى يحظى باهتمام نادى برشلونة الإسبانى بالتعاقد مع محمد صلاح بداية من الموسم الجديد.

وشددت الإذاعة الإيطالية على أن محمد صلاح هو الهدف الرئيسى للمدير الفنى الإيطالى بعد رحيل لاوتارو، خاصة أن كونتى يرى أن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد القادر على إحداث الفارق مع الإنتر بما يتمتع به من سرعة ومهارة فائقة تجعله يحول الهجمات من الدفاع للهجوم بطريقة مثالية لإحراز الأهداف.

وتتوقع التقارير الإيطالية أن صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف إنتر ميلان سوف تكلفه أكثر 100 مليون يورو فى ظل رغبة كل من يوفنتوس الإيطالى وبايرن ميونخ الألمانى للتعاقد مع محمد صلاح.

كان نادى ليفربول الإنجليزي قد أعلن فى 2018 تجديد عقده مع محمد صلاح حتى 2023 الذى ساعد النادى فى الوصول إلى المرتبة الرابعة بالدورى الإنجليزى الممتاز الموسم الماضي.

جدير بالذكر، أن روبرتو مانشينى، المدير الفنى لنادى زينيت الروسى، قد نصح إدارة إنتر ميلان الإيطالى فى 2018 بالتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، لتعزيز خياراته الهجومية فى المستقبل القريب.