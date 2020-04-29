شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن كورونا.. الفيديو كونفرانس وسيلة المقاولون لخوض التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على وسيلة الفيديو كونفرانس لخوض التدريبات الجماعية لكل لاعبي الفريق، وذلك في ظل انتشار وباء كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي وأجبر الجميع على البقاء في منازلهم لمنع انتشار الفيروس.

ويجتمع فريق المقاولون ليلاً مع جهازه الفني عبر تطبيق الفيديو كونفرانس لخوض بعض التدريبات بعد الإفطار من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين تحسباً لعودة الدوري العام في أي وقت.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العم برصيد 33 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

وكان المقاولون قد وضع برنامج خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي فور عودته.

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واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.

كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.