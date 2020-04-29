رياضة | اختبار جماعي في ريال مدريد لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر اختبار جماعي في ريال مدريد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق قبل العودة إلى التدريبات بالمدينة الرياضية "الفالديبيباس"، استعداداً لقرار حكومي مفاجىء بعودة الليجا.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن ريال مدريد أخطر لاعبيه بالخضوع إلى اختبارات فيروس كورونا 1 مايو المقبل، كإجراء وقائي قبل إستئناف التدريبات، خوفاً من ظهور حالات إصابة جديدة بين اللاعبين.

Advertisements

وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد يخطط لاستئناف التدريبات 4 مايو وستكون مع إجراءات صارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

ويواصل لاعبو الريال التدرب بشكل فردي في الحجر المنزلي، حيث يتم التنسيق معهم عبر الفيديو بواسطة مدربي اللياقة البدنية للفريق.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 56 نقطة، قبل تعليقه بعد الجولة 27.