رياضة | صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن البرازيلي جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي على الرغم من أنه يعتبر أحد العناصر الثابتة في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يدرك صعوبة التعاقد مع خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاعتبارات كثيرة أبرزها الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها العديد من الأندية حول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير الذي سيطلبه السيتيزنز في حال موافقته على رحيل النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس قد يجد ضالته في إجراء صفقة تبادلية مثيرة لم تكن ضمن الحسابات وهي بإدراج اسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كعنصر مؤثر في إقناع مانشستر سيتي في إتمام الصفقة.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع البرازيلي خيسوس تحسباً لرحيل نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين وفي الوقت نفسه تدرك إدارة السيدة العجوز أنها يجب أن تقوم ببعض التضحيات حتى تكسب خدمات النجم البرازيلي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن دخول باولو ديبالا ضمن الصفقة قد يسهم في موافقة جوسيب جوارديولا على التخلي عن جابرييل خيسوس خاصة أن ديبالا يعتبر من أبرز لاعبي يوفنتوس في السنوات الأخيرة وانضمامه إلى المان سيتي سيشكل إضافة كبيرة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس حددت بعض النجوم بديلة في حال عدم رغبة مانشستر سيتي في ضم باولو ديبالا على رأسهم البوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي دوجلاس كوستا، حيث يرتبط ذلك بالقرار النهائي للمدير الفني جوارديولا الذي قد يعطل كل ذلك برفضه التام لرحيل خيسوس عن بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.