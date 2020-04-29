رياضة | مبابي يصدم ليفربول.. لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبابي يصدم ليفربول.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صدمة قوية للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بشأن وجهته المقبلة.

وأكد موقع " le 10 sport" الفرنسي أن المهاجم الشاب كيليان مبابي يتمسك بالإنتقال إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام الكثير من الأندية بالتعاقد معه في مقدمتهم ليفربول الإنجليزي.

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وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن المدرب الألماني يورجن كلوب أجري اتصالات مع والد النجم الفرنسي للحديث معه بخصوص انتقال اللاعب إلي صفوف الليفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي أن حديث كلوب مع والد مبابي لم يغير موقف اللاعب بخصوص رغبته في الانتقال لنادي ريال مدريد الصيف المقبل، وذلك ما يدفعه لرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتي الآن.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2022.