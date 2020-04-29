رياضة | المهددون بالرحيل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر المهددون بالرحيل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ميلان الإيطالي مهمة شاقة، تكمن في تحديد أسماء الراحلين عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمر النادي الإيطالي بأزمة مالية كبيرة، زاد من حدتها توقف النشاط الكروي بسبب كارثة وباء كورونا المستجد، ولذلك تريد الإدارة جمع الأموال اللازمة لإبرام صفقات قوية تليق بسمعة النادي العريق.

كما تعج تشكيلة الفريق بالعديد من الأسماء التي لا تليق بتاريخ النادي الكبير، وبالتالي تريد الإدارة التخلص من خدماتهم لاستعادة بريق النادي المفقود.

ونشير لكم من خلال هذا التقرير أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق في الصيف القادم.

جيانوليجي دوناروما

تمثل مسألة تمديد عقده عائقاً كبيراً أمام إدارة الفريق بعد المطالب المادية التي يريدها، والتي تتخطى سقف الفريق التعاقدي.

ويحظى اللاعب باهتمام أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي.

سيمون كايير

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انضم في يناير معاراً من نادي أتالانتا، ولا تميل الإدارة لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي، ليعود لفريقه السابق مجدداً.

فرانك كيسي

ارتبط بالرحيل عن ميلان منذ يناير الماضي، حيث تريد الإدارة تحقيق أكبر عائد من بيعه لتمويل صفقات أخرى، ويرتبط حالياً بالإنضمام لنابولي أو وولفرهامبتون واندررز.

لوكاس باكيتا

تحاول الإدارة التخلص منه منذ يناير الماضي، بعد أن أظهر مستويات متواضعة مع النادي منذ إنضمامه من فلامينجو، رغم أن سنه مازالت صغيرة.

زلاتان إبراهيموفيتش

تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي، لكن توقف النشاط حالياً قد يؤدي لرحيله عن الفريق وربما إعلان الإعتزال.

بعض المعارين

كما من المرجح أن يستعيد النادي بعض معاريه للأندية الأخرى، من أجل إعادة تسويقهم مجدداً، وأبرزهم الظهير السويسري ريكاردو رودريجيز المعار لأيندهوفن الهولندي، والمهاجم البولندي كريستوف بيونتيك المعار لهيرتا برلين، والجناح الإسباني سوزو المعار لإشبيلية الإسباني.