رياضة | مودريتش يتحدث عن أثر فيروس كورونا الإيجابي ويكشف كيف يقضي الحجر المنزلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مودريتش يتحدث عن أثر فيروس كورونا الإيجابي ويكشف كيف يقضي الحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن أزمة فيروس كورونا الأخيرة والتي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وقال مودريتش في بث مباشر على صفحته الشخصية : "‏يجب أن نكون صارمين، وأن نبقى في المنزل، وأن نستمع الى كل ما تخبرنا به الحكومة، وآمل أن ينتهي هذا في أقرب وقت ممكن لأن الصحة تأتي أولاً ثم أولاً".

وأضاف : "‏بغض النظر عن التدريبات اليومية أستفيد من مساعدة الأطفال في واجباتهم المنزلية وزوجتي في المطبخ (يضحك)، أحب أن أكون في المنزل، ولكن هذا شيء ليس بالأمر السهل، ويمكنك رؤية الضوء في نهاية النفق، آمل أن نعود إلى طبيعتنا قريبًا".

وتابع : "‏آمل أن نخرج من هذا قريبًا وأن نعود إلى الحياة الطبيعية، حيث أننا نفتقد الحياة الطبيعية وكرة القدم، وإن عملك مع اليونيسف مهم في هذا الوقت علينا جميعًا بذل جهد كبير حتى تخرج جميع البلدان من هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن".