رياضة | مهاجم الصفاقسي يعود للترشيحات داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم الصفاقسي يعود للترشيحات داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدة أسماء للمفاضلة بينهم من أجل التعاقد مع أحدهم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسؤولو القلعة الحمراء، على فتح خطوط اتصال جديدة مع الصفاقسي التونسي، من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق بداية من الموسم الجديد.

وعاد التونسي فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي المُعار لصفوف أبها السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، للصورة مجددًا بالقلعة الحمراء، من أجل حسم الصفقة.

وكان فراس شواط، قريب من التوقيع مع الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتوقف الصفقة بسبب الخلافات، ويقرر اللاعب الانضمام إلى صفوف أبها السعودي، على سبيل الإعارة.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فضلًا عن رغبته في استمرار المغربي وليد أزارو، بالدوري السعودي.