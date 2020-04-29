رياضة | مصير الدوري الإسباني غامض بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصير الدوري الإسباني غامض بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر الغموض على مستقبل الدوري الإسباني الممتاز، بعد توقف النشاط الرياضي؛ كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

استبعد وزير الصحة سلفادور إيلا، عودة النشاط الرياضي قبل الصيف، موضحا أن تعليمات وزارة الصحة تطبق على كل التجمعات بأنواعها، بما فى ذلك كرة القدم،

فيما يدرس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم "الليجا"، ورابطة الدورى الإسبانى، إمكانية استئناف النشاط الكروي، وذلك بعدما أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، عودة التدريبات للاعبين المُحترفين خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن تمنح الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية الدوري الإسباني، في شهر مايو القادم؛ لفتح باب التدريب أمام اللاعبين لكن بشكل فردي، لمدة ساعة واحدة يوميا، وذلك بشرط استمرار تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

كما كشف رئيس الوزراء أن عودة النشاط الرياضي ستكون على ثلاثة مراحل كل مرحلة ستكون لمدة أسبوعين، بدأ بالتدريبات الفردية للاعبين، ثم العودة للتدريبات الجماعية، على أن يتم استئناف المُباريات مرة أخرى في 8 يونيو القادم.

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه الأزلي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.