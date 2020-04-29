شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يلجأون لـ الفيديو كونفرنس لعمل التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على وسيلة الفيديو كونفرانس لخوض التدريبات الجماعية لكل لاعبي الفريق، وذلك في ظل انتشار وباء كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي وأجبر الجميع على البقاء في منازلهم لمنع انتشار الفيروس.

ويجتمع فريق المقاولون ليلاً مع جهازه الفني عبر تطبيق الفيديو كونفرانس لخوض بعض التدريبات بعد الإفطار من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين تحسباً لعودة الدوري العام في أي وقت.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العم برصيد 33 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

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وكان المقاولون قد وضع برنامج خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي فور عودته.

واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.