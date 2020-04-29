شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة ترفض طلب الجبلاية بإجراء مزايدة علنية لاختيار شعار جديد لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من وزارة الشباب والرياضة ، يفيد برفض الوزارة طلب اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية بإجراء مزايدة علنية لاختيار شعار جديد لاتحاد الكرة تزامنا مع حفل المئوية الذي سيقام العام المقبل 2021 ، بداعي أن هذا الامر يتعلق بالمجلس الجديد لاتحاد الكرة خاصة وانه من المقرر عقد الانتخابات في شهر اغسطس او سبتمبر المقبلين .

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن اللجنة الخماسية أرسلت منذ فترة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة بين الشركات العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال لتنفيذ branding للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل، الا ان خطاب وزارة الرياضة جعل اللجنة الخماسية تغلق هذا الملف.

فى شأن مختلف، سددت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة 24 ألف دولار إلى الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، نظير تطبيق التقنية فى مباريات الدورى هذا الموسم.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة اتفقت مع الشركة الإسبانية على إرسال مستحقات الشركة مع كل أسبوع تطبق فيه التقنية بالدورى المصرى، لذا تم سداد 24 ألف دولار للشركة نظير تطبيق الـvar فى 6 مباريات فقط بالدورى، قبل تعليق النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث إن تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة تصل إلى 4 آلاف دولار.

وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بشكل رسمي، بدلات حكام تقنية الفيديو، حيث سيحصل حكم الفيديو على 3750 جنيها فى المباراة الواحدة، بينما يحصل الحكم مساعد الفيديو على 2500 فى المباراة.

وكانت اللجنة الخماسية رفضت مساواة حكم الساحة بحكم الفيديو، وقررت أن يحصل حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم المساعد، فى حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم الرابع.

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ورفضت اللجنة الخماسية المحاولات التى قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه، لاسيما فى ظل عدم وجود بديل له فى الوقت الحالى نظرا لغموض مصير الدورى العام، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة على الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار على ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على أن قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.

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