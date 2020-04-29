شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ودياب.. البرنس وفلانتينو..مسلسلات خطفت أنظار نجوم الكرة في حجر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ نجوم الكرة إلى مسلسلات رمضان بحثاً عن وسيلة جديدة للتسلية والتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على العزلة المنزلية خوفاً من تفشي الوباء المعدي.

وتصدرت 4 مسلسلات اهتمامات نجوم الكرة من بين مسلسلات رمضان المختلفة، تنوعت بين الكوميدية والأكشن والصراع، خلال فترة حجر كورونا، وهي رجالة البيت،عمرو دياب، البرنس وفلانتينيو.

محمد صلاح يتابع عمر و دياب

كشف النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، عن مسلسله المفضل في شهر رمضان، حيث نشر فراري الفراعنة عبر حسابه على انستجرام"، صورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة، ويتابع محمد صلاح العديد من الاعمال المصرية، ويحرص على مشاركة جمهوره به، فى لحظات متابعتها، ولا سيما الأعمال الكوميدية، لأبطال مسرح مصر.

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كهربا يتابع البرنس وفلانتينو

لم يكتفي بالمشاهدة ولكنه قيم المسلسل أيضاً، كان ذلك ما قام به محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، الذي علق على أداء الفنان محمد رمضان بطل مسلسل "البرنس"، كما قيم أداء حمدي المرغني الذى يقوم بدور أبن شقيقة عادل إمام بمسلسل "فلانتينو"، ونشر كهربا عبر استورى الانستجرام الخاص به، لقطة لحمدى المرغنى مع الفنان عادل إمام، مشيدًا بأدائه وطريقته الفكاهية فى المسلسل، كما أشاد بمحمد رمضان.



البرنس



فلانتينو

محمد عواد يتابع رجالة البيت

استعان محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، بمسلسل "رجالة البيت" للفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مصر والعديد من دول العالم، ونشر عواد فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال متابعته للمسلسل في الحجر المنزلي.