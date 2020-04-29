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الزمالك يبحث عن لاعب وسط مدافع تحسبا لرحيل فرجاني ساسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع لاعب وسط مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك علي الرغم من وجود الثنائي المميز في وسط الزمالك طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.

وأكد مصدر داخل الزمالك ان العروض الخليجية التي تلقاها فرجاني ساسي عن طريق وكيل أعماله مغرية ، قد تدفع اللاعب أو النادي للموافقة علي رحيله في حالة وصول عروض رسمية تليق بالزمالك وفرجاني ساسي ماديا وفنيا.

ولهذا فان إدارة الزمالك تبحث فكرة التعاقد مع لاعب وسط سوبر بجوار طارق حامد في حالة احتراف فرجاني ساسي الموسم المقبل، حتي لا يهتز أداء الفريق والاستمرار علي طريق البطولات بعد حصد بطولتي السوبر الافريقي والمحلي.

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس القاتل.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

 

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.

 

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