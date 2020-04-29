رياضة | قائد ليفربول يكشف كيف واجهة ميسي في كامب نو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يكشف كيف واجهة ميسي في كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث قائد ليفربول، جوردان هندرسون، عن المواجهة الأولي ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والسر وراء عدم طلبه مبادلة قميصه مع نجم البرسا عقب انتهاء المباراة.

وشارك "هندرسون" بديلا في مباراة الذهاب ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة زميله نابي كيتا، وشهد على تألق البرغوث الارجنتيني خلال المباراة واحرازه هدفين وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 3 - 0.

وقال "هندرسون" في تصريحات صحفية: " دخلت إلى الملعب مبكرا بعد إصابة نابي كيتا.. كانت هذه أول مباراة أخوضها أمام ليونيل ميسي".

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وأضاف: " ميسي يلعب كرة القدم بطريقة مختلفة، عن التي نشاهده بها على التلفاز.. إنه سريع للغاية، ولا زال غير مصدق أنه أحرز من الركلة الحرة هدفًا اعتقدت أنه سينفذها قصيرة".

وتابع تصريحاته: "كم أعتقد أن حارسنا أليسون بيكر جيد.. لكن ميسي وضع الكرة في المكان الوحيد، الذي لا يستطيع أليسون الوصول إليه".

وأكد نجم ليفربول أنه لم يتوجه إلي الارجنتيني "ميسي" ويطلب مبادلة قميصه معه عقب انتهاء المباراة، ملتزما بنصيحة مدربه السابق في سندرلاند، وأسطورة مانشستر يونايتد، روي كين، والذي أخبره بأنه إذا فكر في الحصول على قميص لاعب آخر سيشعر أنه مدين له.

وكان ليفربول قد خسر في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بنتيجة 3 / 0 قبل أن يثأر الريدز في مباراة الإياب ويفوز برباعية نظيفة.