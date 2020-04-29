رياضة | برشلونة يضحي بأربع لاعبين من أجل ضم حارس أياكس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بأربع لاعبين من أجل ضم حارس أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" الهولندية، فإن برشلونة يخطط لعقد صفقة تبادلية مع أياكس، من أجل الحصول على خدمات أندريه أونانا.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تريد إقحام كل من الحارس نيتو، ريكي بويج، كولادو، وألينا، كجزء من صفقة ضم حارس الفريق الهولندي، إلا أن إدارة الفريق الهولندي رافضه رحيل النجم الكاميروني.