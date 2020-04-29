رياضة | الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك رفض طلب الرجاء المغربي بمشاركة حميد أحداد المعار من الزمالك في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة الزمالك أرسلت فاكس إلى إدارة الرجاء المغربي تخطرها برفض مشاركة أحداد بدون دفع مقابل مالي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع بندا في عقد إعارة اللاعب مع الرجاء المغربي بدفع مبلغ مالي ووضعه كبند في العقد عندما وقع اللاعب بشكل رسمي للرجاء في مطلع الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا جاء من أجل مشاركة أحداد في أي مباراة أمامه بينما يرغب الرجاء في مشاركة اللاعب بشكل ودي بدون دفع مقابل مادي وأنه خاطب الزمالك من أجل هذا الأمر.