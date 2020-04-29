رياضة | تضم رونالدو ومورينيو .. أكثر 30 شخصية رياضية مكروهة حول العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تضم رونالدو ومورينيو .. أكثر 30 شخصية رياضية مكروهة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة قائمة أكثر 30 شخصية مكرهة حول العالم من أفراد منظومة كرة القدم، حيث ضمت القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

اكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم

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واستعرض موقع "FourFourTwo"، قائمة أكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم، حيث ضمت البرتغالى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وجوزيف بلاتر.

السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصدر القائمة بسبب تورطه فى سلسلة فضائح ضربت كرة القدم العالمية ،وجاء فى المركز الثانى، المدرب البرتغالى المثير للجدل، جوزيه مورينيو، الذى يبقى مكروها من قبل فئة عريضة من جماهير كرة القدم.

وضمت القائمة: "السويسرى جوزيف بلاتر، البرتغالى جوزيه مورينيو، الألمانى هارالد شوماخر، الفرنسى ميشيل بلاتينى، المعلق الرياضى الإنجليزى، ريتشارد كيز، البرتغالى كريستيانو رونالدو، الإيطالى لوتشانو مودجى، السنغالى الحاجى ضيوف، الإنجليزى جون تيرى، الأرجنتينى دييجو مارادونا، الأوروجويانى لويس سواريز".