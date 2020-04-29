شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع وزير الرياضة على إنشاء صندوق لدعم المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع وزير الرياضة علي إنشاء صندوق لدعم أندية القسم الثاني والثالث والرابع ، علي أن يتم الاعلان عن تفاصيل هذا الصندوق وكيفية دعم الأندية خلال الفترة المقبلة ، وكان اتحاد الكرة صرف 50 الف جنيه لكل اندية القسمين الثاني والثالث بينما تولت وزارة الرياضة دعم أندية القسم الرابع ومراكز الشباب.

على صعيد مختلف، سددت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة 24 ألف دولار إلى الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، نظير تطبيق التقنية فى مباريات الدورى هذا الموسم.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة اتفقت مع الشركة الإسبانية على إرسال مستحقات الشركة مع كل أسبوع تطبق فيه التقنية بالدورى المصرى، لذا تم سداد 24 ألف دولار للشركة نظير تطبيق الـvar فى 6 مباريات فقط بالدورى، قبل تعليق النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث إن تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة تصل إلى 4 آلاف دولار.

وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بشكل رسمي، بدلات حكام تقنية الفيديو، حيث سيحصل حكم الفيديو على 3750 جنيها فى المباراة الواحدة، بينما يحصل الحكم مساعد الفيديو على 2500 فى المباراة.

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وكانت اللجنة الخماسية رفضت مساواة حكم الساحة بحكم الفيديو، وقررت أن يحصل حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم المساعد، فى حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم الرابع.

ورفضت اللجنة الخماسية المحاولات التى قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه، لاسيما فى ظل عدم وجود بديل له فى الوقت الحالى نظرا لغموض مصير الدورى العام، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة على الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار على ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على أن قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.