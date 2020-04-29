شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب المقاولون يواصلون التدريبات في الجبل الأخضر استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباتهم في مقر النادي بالجبل الأخضر، للحفاظ على لياقتهم في ظل توقف النشاط الرياضي مؤخراً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون قد فضل السفر إلى تونس فور انتشار الفيروس ليكون مع أهله، فيما بقي الثلاثي معروف يوسف ولويس إدوارد وفاروقا نور الدين في القاهرة تحسباً لعودة النشاط في أقرب فرصة.

وكان المقاولون قد وضع برنامج خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي فور عودته.

Advertisements

واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.

كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.