ملف الثلاثاء.. كواليس عرض مانشستر لضم حازم إمام.. وسيناريو عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث عن يوم الثلاثاء 29 أبريل
سيسيه: الزمالك امتلك أفضل لاعبي مصر
نائب اللجنة الخماسية: أرسلنا سيناريو عودة الدوري لوزارة الرياضة
أشرف صبحي: انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون لمدة عام وفقا لقانون الرياضة
اتحاد الكرة يعقب لمصراوي على خطاب "كاف" بشأن موقف الموسم
الأولمبية المصرية تكشف خطة تجهيز المنتخبات والمتأهلين للأولمبياد
رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد الإلغاء المنتظرللدوري الفرنسي
وزير الرياضة الإيطالي يهدد بإنهاء الموسم
حازم إمام يكشف كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه
الخليج 365 يوضح حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول إلى إيطاليا
حازم إمام يتحدث عن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة
حازم إمام يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك
كلام وسطاء.. وكيل كشريدة يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك
حازم إمام يكشف كواليس رحيله عن منتخب اتحاد الكرة
هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة إتحاد الكرة
عبدالغني يقدم نصيحة لمروان وشيكابالا للرحيل والاعتزال
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