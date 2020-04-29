شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما على الثنائي حمدي النقاز ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم السابقين. وقال مرتضى في تصريحات خلال فيديو تم بثه على قناة الزمالك "النقاز مزور وجشع وحصل على كل مستحقاته من الزمالك". تم بثه على قناة الزمالك "النقاز مزور وجشع وحصل على كل مستحقاته من الزمالك". وأكمل "لم يكلف أحد من القنوات الفضائية نفسه بالحديث إلينا والإستماع لردنا لكنهم فتحوا المجال للنقاز ومحاميه فقط". القنوات الفضائية نفسه بالحديث إلينا والإستماع لردنا لكنهم فتحوا المجال للنقاز ومحاميه فقط". وأضاف "كهربا وقفنا إلى جانبه في قضية النفقة السابقة". وواصل "والد كهربا كان يهاجم الأهلي من قبل والآن يقول أنه أهلاوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يشن هجومًا على النقاز وكهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.