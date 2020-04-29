رياضة | براميدز يرفض محاولات الزمالك للتعاقد مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر براميدز يرفض محاولات الزمالك للتعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن إدارة براميدز رفضت جميع محاولات الزمالك من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن الزمالك حاول عرض بعض الصفقات التبادلية على إدارة براميدز من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لكن إدارة براميدز تمسكت بالحصول على مقابل مادي بدون الدخول قي صفقات تبادلية ضمن الصفقة.

وكشفت التقارير الصحفية أن دونجا يعتبر من العناصر المهمة والأساسية في صفوف براميدز وأن الزمالك يضعه ضمن حساباته من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل وذلك تحسبا لرحيل طارق حامد أو فرجاني ساسي في حالة وصول عرض قوي لنجمي الفريق.