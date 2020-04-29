رياضة | الأهلي ينهي إتفاق التجديد مع الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي إتفاق التجديد مع الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولوا النادي الأهلي ملف التجديد مع محمد الشناوي حارس الأحمر ومنتخب مصر، بعد مفاوضات استمرت في الفترة الأخيرة، لتمديد العقد.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

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الأهلي يجدد لحارس منتخب مصر

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن إنتهاء مفاوضات مسئولي النادي الأهلي والحارس الدولي محمد الشناوي بموافقة الأخير على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وتابعت التقارير أن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وافق رسميا على تمديد عقده، مقابل زيادة قيمة عقده، من أجل قطع الطريق على الأندية الخارجية للتعاقد مع الدولي في الميركاتو الصيفي.

واتفق مسئولوا لجنة التخطيط بالنادي الأهلى مع محمد الشناوى على وضعه ضمن عناصر الفئة الأولى بالفريق، فى ظل تألقه مع المارد الأحمر ومنتخب مصر وكونه الحارس الأول في الدوري المصري.