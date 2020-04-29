رياضة | إلغاء الدوري الفرنسي بفرمان وزاري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إلغاء الدوري الفرنسي بفرمان وزاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير إعلامية فرنسية، إلى إلغاء الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كأول مسابقة يتم إلغاؤها، من الدوريات الخمس الكبرى.

وخرج رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بتصريحات تفيد بأن فكرة إلغاء بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2019/ 2020، مطروحة ومن الممكن إعلان ذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحداث رياضية كبرى قبل سبتمبر، ولايمكن أن يستأتف الموسم الحالي.

وتابع، "ربما يمكننا استئنافه في الأول من سبتمبر المقبل، ولكن قبل ذلك سيكون في غاية الصعوبة".

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كما قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء منافسات دوريي الدرجة الأولى والثانية، حسب ما أشارت تقارير خرجت عصر اليوم.

جدير بالذكر أن تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي بالكامل، في معظم دول العالم منذ شهر مارس الماضي.

وكان قد توقف الدوري الفرنسي منذ منتصف مارس الماضي، قبل نهاية المسابقة بـ 10 جولات، بسبب فيروس كورونا.