رياضة | مرتضى منصور يكشف حقيقة قضية النقاز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف حقيقة قضية النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توضيح بعض الحقائق في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الابيض السابق ومنتخب تونس الأول

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن اللاعب حمدي النقاز وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وأضاف : اللاعب حصل على جميع مستحقاته لدى النادي ولا يوجد له أي أموال لدينا، اللاعب كان يحصل على ٤٠٠ الف دولار في الموسم الواحد خالصة الضرائب.

وتابع : قمنا بدفع جميع المستحقات الخاصة باللاعب قبل موعدها، اللاعب قام بتضليل الاتحاد الدولي لكرة القدم بإخطارهم بأن صافي قيمة عقد تتجاوز ٥٠٠ الف دولار ولكننا ندفع الضرائب كما ينص العقد.