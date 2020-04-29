رياضة | مرتضى منصور يكشف موقف "معروف وسيسيه" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف موقف "معروف وسيسيه" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف الثنائي رزاق سيسيه ومعروف يوسف من التواجد بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن الثنائي الإفريقي لن يتم خروجهم من نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف : الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد، سيعود إلى النادي او سيتم بيعه في الخارج، ونفس الأمر بالنسبة للنيجيري معروف يوسف، لن نعير اي لاعب منهم.

وتابع : معنديش اي لاعب هيتم إعارته وكل الاخبار المنتشرة بخصوص إعارة بعض اللاعبين غير صحيحة، وهذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين الموجودين بالفريق او حتى المعارين .