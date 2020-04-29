رياضة | مفاجأة.. عملاق إيطالي يخطط لخطف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عملاق إيطالي يخطط لخطف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي من كبار الدوري الإيطالي رغبة في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت شبكة "جولد 7" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

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وأكدت الشبكة أن رغبة الإنتر في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف بناءا على طلب من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يرى أن اللاعب يمكنه تدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن صفقة انتقال صلاح إلى إنتر ميلان في الصيف القادم قد تكلف النادي حوالي 100 مليون يورو.

كما ذكرت الشبكة أن يوجد العديد من الأندية التي ترغب في العاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم أبرزها بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد.