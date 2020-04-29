شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة السر «نيوكاسل».. السعودية تسعى لإنهاء احتكار قطر وبث «البريميرليج» مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن وجود تحركات سعودية للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بدءًا من الموسم القادم، وذلك إذا تمت الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة بصدد تسديد ضربة قاضية ل«bein sport» القطرية، من خلال شراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبث المباريات مجانًا عبر القنوات السعودية الفضائية.

وتابعت الصحيفة: «إذا مرت عملية استحواذ نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق تلفزيون الدوري الإنجليزي الممتاز».

كانت تقارير صحفية بريطانية سابقة، قد أوضحت أن المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميًا على 80% من ملكية نيوكاسل، مضيفة أن الصفقة في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، في إجراء روتيني، يستغرق 3 أسابيع على حد أقصى.

في سياق متصل، خاطبت مجموعة قنوات «bein sport» القطرية، رابطة الدوري الإنجليزي، مطالبة إياه بالتحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة الاستحواذ المحتملة على نادي نيوكاسل يونايتد.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «beIN»، في رسالة موجهة إلى ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي: «في حال ثبتت صحة التقارير بشأن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، فإننا نرى أنه من الضروري أن يجري الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقًا كاملًا لخلفية المشتري المحتمل للنادي يشمل جميع المديرين والمسؤولين وغيرهم من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الكيانات السعودية الأخرى المشاركة في الاستحواذ أو تقدم أي تمويل فيه»، وفقا لصحيفة الراية القطرية.

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يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة «ديلي ميرور» الإنجليزية أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، قد تقدم بعرض قيمته 350 مليون جنيه استرليني للحصول على ملكية النادي، موضحة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل.