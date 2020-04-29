شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يوضح كواليس ظهوره في «رامز مجنون رسمي»: لن أغادر الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على معلول، لاعب النادي الأهلي، أنه لن يغادر النادي الأهلي، ولن يحترف في بطولة أخرى في الوقت الراهن.

وشدد معلول، في تصريحات لمحطة «ديوان إف إم» التونسية، على استعداده لإنهاء مسيرته مع فريقه السابق الصفاقسي التونسي، كنوع من رد الجميل له.

وعبر معلول عن أمله في تواجد النادي الصفاقسي ضمن نسخة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، موضحًا أنه كان قريباً من العودة للنادي الصفاقسي منذ موسم ونصف مقابل تنازلات مادية ضخمة، قبل أن يجدد عقده مع الأهلي.

وكشف النجم التونسي كواليس ظهوره في برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه رامز جلال، على فضائية «إم بي سي مصر»، وقال: «تم دعوتي إلى البرنامج على أساس أنه برنامج تصوير يحمل اسم كرسي الحقيقة«.

وتابع: «تفاجأت بوجود رامز جلال وأتعجب من الضجة الإعلامية التي حدثت بعد ظهوره في البرنامج ولا أعرف سبب هذه الضجة»، نافيًا وجود تمثيل في البرنامج وأن ما حدث كان رد فعل طبيعي.

وتابع: «تردد أنني حصلت على أموال تقدر بـ3 و10 ملايين دولار مقابل ظهوري في البرنامج وهذا غير صحيح»، وواصل مازحًا: «لو حصلت على هذا لخرجت في 3 أو 4 إعلانات واعتزلت كرة القدم».

وتابع: «الإعلام بمصر يختلف عن تونس، فقبل الظهور في برنامج أو إعلان يجب أن تحصل على موافقة النادي، وهناك عقود يتم إبرامها، وهو ما يعني أن الماديات تذهب للنادي».

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