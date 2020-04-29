شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الأمور المهمة لترتيب أوضاع الاتحاد.

يشهد إجتماع اليوم، مناقشة سيناريوهات عودة النشاط وجداول المسابقات، فى حال صدور قرار من الدولة بإعادته خلال المرحلة المقبلة.

وكشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مؤخرا عن حل جميع لجان الاتحاد، مؤكدا إعادة تشكيلها مرة أخرى.

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وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إعادة تشكيل لجان الاتحاد سيتم مع عودة النشاط المعلق حاليا للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.