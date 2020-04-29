شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي : أتمني الاحتراف في الدوري الإنجليزي.. وبكيت بسبب لاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار في صفوف نادي طلائع الجيش، أن دافع المشاركة أساسياً مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد القادمة ، كانت سبب رحيله عن الأهلي علي سبيل الإعارة .

وأشار عمار حمدي ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، إلي أنه كان سيتواجد في قائمة الأهلي الأفريقية الموسم الحالي.

وأضاف عمار حمدي ، محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلس معه وأبلغه بأن السويسري فايلر المدير الفني للفريق سيضمه للقائمة الافريقية ولكن المشاركة اساسيا ليست مضمونة .

وكشف لاعب الاهلي ، عن دخوله في نوبة بكاء عندما قرر لاسارتي المدير الفني السابق للفريق عدم تواجده مع الفريق الأول والرجوع للتدرب مع الناشئين .

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وأوضح عمار حمدي ، قررت الرحيل لطلائع الجيش للمشاركة أساسياً، مشيراً إلي انه يتمني الاحتراف والتواجد بالدوري الإنجليزي .