عمار حمدي : أتمني الاحتراف في الدوري الإنجليزي.. وبكيت بسبب لاسارتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار في صفوف نادي طلائع الجيش، أن دافع المشاركة أساسياً مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد القادمة ، كانت سبب رحيله عن الأهلي علي سبيل الإعارة .
وأشار عمار حمدي ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، إلي أنه كان سيتواجد في قائمة الأهلي الأفريقية الموسم الحالي.
وكشف لاعب الاهلي ، عن دخوله في نوبة بكاء عندما قرر لاسارتي المدير الفني السابق للفريق عدم تواجده مع الفريق الأول والرجوع للتدرب مع الناشئين .
وأوضح عمار حمدي ، قررت الرحيل لطلائع الجيش للمشاركة أساسياً، مشيراً إلي انه يتمني الاحتراف والتواجد بالدوري الإنجليزي .
ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى.
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