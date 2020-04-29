شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: نفسي اعتزل فى الصفاقسى "مجانًا".. وسن الاعتزال بمصر عكس تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، إنه يرحب بفكرة العمل بناديه السابق الصفاقسى التونسى بعد اعتزال الساحرة المستديرة، قائلاً: "الصفاقسى بمثابة بيتى وشرف لى خدمته فى أى منصب بعد اعتزال كرة القدم والعودة للديار".

أضاف معلول فى تصريحات للإذاعة الأولى بصفاقس، ، إنه يفضل العمل فى منصب مسئول، وعدم العمل فى المجال الفنى أو تحليل المباريات عبر شاشات التليفزيون، متمنيًا أن يستطيع خدمة ناديه السابق.

تابع الدولى التونسى حديثه، أتمنى ختام مسيرتى فى نادى الصفاقسى، بعد أن أحقق أهدافى مع القلعة الحمراء، قائلاً: "أتمنى أن أنهى حياتى الكروية فى الصفاقسى وعلى أستعداد أن أخوض أخر سنة أو سنتين مجانًا".

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أردف: "المشكلة فى تونس أنهم يطالبون اللاعب بالاعتزال بعد وصوله للثلاثين من عمره، على عكس مصر التى يوجد بها عدد كبير من النجوم مازالوا يشاركون رغم تخطيهم الثلاثون من عمرهم مثل وليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور وعبد الله السعيد".

وكان معلول، أكد إنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادى، لافتًا إلى إنه لا يفكر فى الرحيل، أضاف إنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلى وجماهيره، قائلاً: "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع ظهير أيسر الأهلي حديثه، مؤكدًا إنه على علاقة قوية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدى النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة وإنه لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالمسائل الشخصية ولا دخل له فيها.

وأشاد الدولى التونسى، موهبة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، حيث أطلق عليه لقب "المعلم" نظرًا لتمتعه بموهبة عالية وامكانيات كبيرة فى مركز صناعة اللعب.