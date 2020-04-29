شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..إعلاميون يؤكدون ما نشره ”الخليج 365” حول عقد عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمع عدد كبير من الإعلاميين على أن عمر جابر لاعب بيراميدز يتقاضى راتب كبير جعله واحداً من أغلي لاعبي فريق بيراميدز بل والدوري المصري أن لم يكن أغلاهم حيث يتقاضى اللاعب ما يزيد عن العشرين مليون جنيه في الموسم وهو ما تحدثت عنه ”الخليج 365” وأكده أكثر من إعلامي على مدار الفترة الماضية.

فقد أكد الإعلامي، سيف زاهر أن راتب عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، سيكون عائق أمام عودته لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالى.

أضاف سيف خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "أن تايم سبورت" أن عمر جابر يحصل على أكثر من 20 مليون جنيه فى الموسم من بيراميدز، وفى حالة عودته لصفوف القلعة البيضاء سيحصل على 11 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عامل الراتب سيكون عائق أمام عودة اللاعب.

تابع سيف زاهر حديثه مؤكدًا أن عودة عمر جابر للزمالك ستكون متوقفة على قرار اللاعب، إما أن يوافق على تخفيض الراتب ويعود لقلعة ميت عقبة، أو يتمسك بالاستمرار فى بيراميدز.

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فيما سبق وأكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن إدارة نادى بيراميدز الحالية تسعى لتخفيض عقد عمر جابر الذى يحصل على أكثر من 22 مليون جنيه، وعرضت على اللاعب التجديد مقابل 14 مليون جنيه سنويًا، وفى حالة عدم موافقة اللاعب على هذا المبلغ سيكون أمامه اختيارات منها الرحيل، أو ستقوم إدارة الفريق بتسويق اللاعب وعدم الانتظار لنهاية عقده.

كما أكد الإعلامى يحيى حمزة أن إدارة نادى بيراميدز طالبت عمر جابر بحسم موقفه النهائى سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة بعد توقف مفاوضات نادى الزمالك بسبب المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة لاتمام الصفقات، وطلب اللاعب مهلة لحسم موقفه.

وكان الخليج 365 انفرد بتفاصيل عقد عمر جابر مع نادى بيراميدز، منذ انتقاله لصفوف الفريق السماوى، وذكر الخليج 365 فى خبره الذى نشر بتاريخ 12 يوليه 2018، أن عقد عمر هو الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى من حيث القيمة المالية، وذلك بعد أن انتقل اللاعب رسميا لنادى بيراميدز لمدة 4 سنوات قادما من لوس أنجلوس الأمريكى، الذى فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار .

وعلم ”الخليج 365” أن عقد عمر جابر مع بازل وصل إلى ما يقرب من 90 لـ 100 مليون جنيه، على أن يحصل اللاعب على راتب شهرى بقيمة 2 مليون جنيه، ليصبح عقد عمر جابر مع بيراميدز أكثر 22 مليون جنيه فى السنة، وهو الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى حتى الآن.