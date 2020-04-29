اخبار الرياضه

قياسات بدنية إضافية للاعبي الزمالك 15 رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية إضافية للاعبي الزمالك 15 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين عمل قياسات بدنية في منتصف شهر رمضان لمعرفة مستوي اللاقة البدنية الذي وصل اليه اللاعبون منذ بداية شهر رمضان.

وسيقوم اللاعبون بعمل قياسات بدنية وتسليم التقارير الجهاز المعاون والجهاز الطبي ، علي ان يتم تعديل البرنامج التدريبي الذي يؤديه اللاعبون في المنزل في ظل تزايد فرص عودة الدوري المتوقف بسبب انتشار فيروس .

من ناحية اخري دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

Advertisements

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قياسات بدنية إضافية للاعبي الزمالك 15 رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا