شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية: لا فرق بين اتحاد الكرة والطائرة.. والانتخابات لمدة عام وفقاً للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ستكون لمدة عام واحد، على أن تجرى انتخابات أخرى فى العام الذى يليه ولمدة 3 سنوات فقط ، وذلك وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه ، أن ما يجري علي جميع الاتحادات الرياضية سيجري علي اتحاد الكرة ، مشيراً إلي أن انتخابات الاتحادات ستجري في العام المقبل عقب دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021 ، موضحاً أن القانون فوق أي لوائح والقانون واضح في هذه المسألة وأن اتحاد الكرة يجري انتخابات تكميلية لمدة عام حتي يسير مع باقي الاتحادات.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة مثله مثل اتحاد الطائرة الذي تم تعين لجنة مؤقتة له لمدة عام، علي أن تجري له انتخابات في يوليو المقبل لمدة عام واحد فقط ، ومن بعدها تجري انتخابات مع جميع الاتحادات بعد الأولمبياد ويستمر المجلس لمدة 3 سنوات حتي دورة الالعاب الاولمبية فرنسا 2024 .

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أكد أن اتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ستكون لمدة عام واحد، على أن تجرى انتخابات أخرى فى العام الذى يليه، وذلك وفقًا لقانون الرياضة المصرى.

أضاف وزير الرياضة فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه غير مطروح على الطاولة فكرة مد مدة اللجنة الخماسية لتُدير الجبلاية لمدة عام أخر، ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات فى شهر يوليو المقبل على أن تستمر حتى انتهاء الدورة الأوليمبية في العام المقبل 2021.

تابع أشرف صبحى حديثه مؤكدًا أن هذا ما ينص عليه قانون الرياضة المصرى، إلا إنه سيتم انتظار رأى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى هذا الملف.