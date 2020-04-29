شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: رفضت الزمالك.. والأهلى وضع برنامج غذائي لمواجهة "النحافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش ، أن أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك تحدث معه من أجل عقد جلسة للتفاوض من أجل الانتقال إلي صفوف النادي الابيض عندما كان لاعباً في نادي النصر .

وأشار عمار حمدى في تصريحات تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، إلي انه رفض هذه الجلسة ، حتى لا أكون مجبراً على التوقيع لنادي الزمالك، مؤكداً أنه وعد مسئولي نادي النصر بأنه لن يمضي إلي أي نادي دون علمهم .

وأضاف لاعب الطلائع :"أنا بشجع الاهلي منذ الصغر وعندما جاء عرض النادي لشرائي سعدت" موضحاً :"شعرت باهتمام كبير واختلاف في كل شيء داخل النادي الأهلي، خاصة بعد أن تم وضع غذائي خاص لي بسبب أني كنت نحيفاً جداً ".

وأوضح عمار :" شعرت بتحسن كبير بعد ثلاثة شهور من البرنامج الغذائي في النادي الأهلي وبدأت أشارك مع فريق الناشئين وسجلت الكثير من الأهداف، وكان لهذا التحول تأثير كبير على فترتي مع الاتحاد السكندري".

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