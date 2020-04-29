عمار حمدى: رفضت الزمالك.. والأهلى وضع برنامج غذائي لمواجهة "النحافة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش ، أن أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك تحدث معه من أجل عقد جلسة للتفاوض من أجل الانتقال إلي صفوف النادي الابيض عندما كان لاعباً في نادي النصر .
وأضاف لاعب الطلائع :"أنا بشجع الاهلي منذ الصغر وعندما جاء عرض النادي لشرائي سعدت" موضحاً :"شعرت باهتمام كبير واختلاف في كل شيء داخل النادي الأهلي، خاصة بعد أن تم وضع غذائي خاص لي بسبب أني كنت نحيفاً جداً ".
وأوضح عمار :" شعرت بتحسن كبير بعد ثلاثة شهور من البرنامج الغذائي في النادي الأهلي وبدأت أشارك مع فريق الناشئين وسجلت الكثير من الأهداف، وكان لهذا التحول تأثير كبير على فترتي مع الاتحاد السكندري".
ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى.
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