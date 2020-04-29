شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: عايز الدوري يرجع وعقد النقاز باطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي رغبته في استئناف مسابقة الدوري مرة أخري، لان الزمالك وقت توقف الدوري كان هو أفضل فريق بعد الحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي.

كما أكد مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك الفضائية ان إدارة النادي اتخذت قرارا بعدم السماح لأي لاعب بالرحيل عن النادي علي سبيل الإعارة مرة أخرى، وسيكون الرحيل عن طريق البيع النهائي.

وعن موقف ناديه في أزمة حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق فقد أكد رئيس الزمالك ان موقف الأبيض سليم تماما، وأن العقد المبرم بين النادي واللاعب التونسي حمدي النقاز به بنداً لا يسمح للطرفين الاعتراف بأية أوراق أخرى من الطرفين ما يعني أن الورقة التي يدعي اللاعب الحصول عليها ليس لها قيمة قانونية أمام أي جهة خاصة وأن العقد يلغي أية عقود أو اتفاقات أخرى وهو موقع عليها بنفسه.

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أضاف مرتضى منصور أن الزمالك لن يترك حقه في حمدى النقاز وأنه سيواصل مسيرته في ملاحقة اللاعب وأن كافة الأوراق تؤكد أن النادي له حق ولن يتركه وأن زوجته هي السبب في كل هذه الأزمات.

وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا – بشأن الشكوى المقدمة من حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك ، في أربعة ورقات ، تضمنت أحقية النقاز في 288 ألف دولار مستحقات مكافأت من الزمالك ، وينفرد سوبر كورة بنشرها.

كما تضمن خطاب الفيفا غرامة على الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز ، كما تضمن الخطاب مطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوم و إلا سيتم منعه من القيد.