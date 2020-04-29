شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يغير برنامج تدريب الأهلى تحسباً لاستئناف الدورى فايلر يغير برنامج تدريب الأهلى تحسباً لاستئناف الدورى يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، وبدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان يرسل البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية. على معلول يواصل التدريب منفردا فى برج العرب قبل العودة للأهلي Advertisements يواصل التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، الانتظام فى معسكر مغلق بمفرده فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالى قبل استئناف النشاط الكروى فى مصر والعالم بعد انتهاء أزمة كورونا، ومن ثم العودة لتدريبات ناديه الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 28 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.